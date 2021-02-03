Подгорица, , 15:44 — REGNUM За одиннадцать месяцев 2020 года в Черногории умерло 6488 человек, тогда как за тот же период 2019 года умерло на 476 человек меньше, сообщили портал RTCG в статистическом ведомстве Monstat.

В Монстате отмечают, что данные за первые 11 месяцев 2020 года являются предварительными, а это означает, что они могут быть изменены до их окончательной публикации.

Согласно данным, за 11 месяцев 2019 года умерли 6012 человек, тогда как в прошлом году их было 6488 человек.

Значительно больше смертей было зарегистрировано в октябре и ноябре 2020 года, когда умерли 722 и 761 человек соответственно.Напомним, данные института общественного здравоохранения говорят о том, что с начала пандемии в Черногории от коронавируса умерли 818 человек.