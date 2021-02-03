Сеул, , 15:55 — REGNUM В Южной Корее выявили пять случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Известно, что речь идёт о передаче вируса внутри страны, а не завоза из-за рубежа.

В управлении отметили, что в четырех случаях обнаружен «британский» штамм коронавируса, ещё в одном случае — «южноафриканский» штамм.

По состоянию на 17:00 по местному времени число заразившихся новыми штаммами коронавируса увеличилось до 39 человек.

По данным управления, четыре пациента заразились после встречи со своими родственниками.

Ученые предполагают, что распространение новых штаммов коронавируса по стране — вопрос времени.