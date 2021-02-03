Иваново, , 16:08 — REGNUM Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении бывшего ректора Ивановской государственной сельскохозяйственной академии имени Д. К. Беляева. Руководитель повторно зачислил в вуз студентов, уже проходящих обучение, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2020 года ректор зачислил на первый курс бюджетной формы обучения 83 студентов. При этом руководитель знал, что они уже учатся в академии на втором курсе. Подложные документы по поручению ректора подготовили подчинённые сотрудники, указы о зачислении затем были им подписаны.

«Преступные действия экс-ректора были обусловлены желанием приукрасить действительное положение дел в академии и создать видимость успешного управления вверенным ему учреждением», — пояснили в СК.

Следователи собирают доказательную базу, расследование уголовного дела продолжается.