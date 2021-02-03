Москва, , 15:38 — REGNUM Советский и российский киновед, мастер киноведческого отделения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Лидия Зайцева умерла в Москве на 90-м году жизни. Об этом 3 февраля сообщил декан сценарно-киноведческого факультета ВГИКа Вячеслав Марусенков.

«Лидии Алексеевны не стало сегодня. Это замечательный педагог, ученый, специалист, воспитавший немало выдающихся людей», — приводит его слова ТАСС.

Также он отметил, что уход из жизни киноведа, по его мнению, является большой утратой, как для ВГИКа, так и для киноведения в целом.

Отметим, Лидия Зайцева родилась в 1931 году в Москве, окончила филологический факультет МГУ и поступила в аспирантуру ВГИКа. С 1963 года работала на сценарно-киноведческом факультете института и в 1974 году стала руководителем мастерской киноведения. Также была удостоена звания заслуженный работник культуры РФ, являлась кавалером ордена Дружбы (за большой вклад в развитие киноискусства) и членом Союза кинематографистов России.