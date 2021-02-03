Нью-Дели, , 15:36 — REGNUM Индия может возобновить воздушное сообщение с Россией, приостановленное на фоне пандемии, с 13 февраля. Об этом сообщили 3 февраля источники, близкие к индийскому министерству гражданской авиации.

Власти Индии готовы возобновить авиасообщение по принципу «воздушного пузыря». Это означает, что перелёты будут доступны только индийским и российским гражданам, рассказали собеседники ТАСС.

Ранее в министерстве авиации Индии сообщали, что рейсы в Россию и обратно откроют в конце января, но потом это событие отложили до февраля. Индия в настоящее время принимает иностранцев, прибывающих в страну по делам бизнеса, на конференции или исследования. Въезд также разрешён дипломатам и членам официальных делегаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Россия отменила ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.

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