Москва, , 15:30 — REGNUM Было совершенно очевидно, что фармацевтические гиганты, разрабатывая вакцину от коронавируса, преследовали не только исключительно гуманистические цели. Пандемия — прекрасная возможность заработать, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Причем, в отличие от любых иных продуктов массового спроса, вакцина представляет собой пусть пока до конца и не подтвержденную, но все же возможность выжить.

То, что люди не склонны экономить на лекарствах и собственном здоровье, известно давно (достаточно оценить долю фармацевтических препаратов в общем объеме телевизионной рекламы). А тут — вопрос жизни и смерти. И не только своей, но и близких.

При этом, стоимость вакцины Pfizer составляет $19,5. Это самая дорогая из всех вакцин — вдвое дороже, чем вакцина от Johnson & Johnson и почти впятеро дороже, чем вакцина jn AstraZeneca.

Для сравнения, российский «Спутник V» стоит 1 тыс. 942 рубля за два компонента. И это при том, что вакцина Pfizer требует очень сложных условий для хранения и транспортировки, что еще увеличивает стоимость её применения.

Стоит брать в расчет и тот немаловажный момент, что полноценного третьего (массового) этапа тестирования вакцины Pfizer (как и многих других) не производилось — на это просто не хватило времени.

По сути, те, кто сейчас прививаются данной вакциной? и являются участниками завершающего и наиболее полного теста.

Что касается самой компании, то, получается, она сумеет неплохо заработать даже уже на этапе окончательного тестирования эффективности вакцины. Ничего личного — просто бизнес», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Pfizer (США), разработавшая вакцину против коронавируса, ожидает прибыль, полученную от продажи препарата в 2021 году, в размере $15 млрд.

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