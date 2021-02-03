Мадрид, , 15:31 — REGNUM Министерство по вопросам равноправия Испании разработало законопроект, который позволит гражданам официально сменить свой пол без медицинского осмотра. Об этом сообщила газета El País.

Министерство по вопросам равноправия Испании подготовило законопроект, который позволит трансгендерам официально менять свой пол в документах, удостоверяющих личность без прохождения процедуры получения медицинского диагноза гендерной дисфории.

Согласно законопроекту, озаглавленному как «Закон о реальном и эффективном равенстве для трансгендеров», лицо в возрасте 16 лет и старше сможет изменить своё имя и пол в записи актов гражданского состояния под присягой — медицинская проверка для этого не потребуется. Законодатели посчитали, что 16 лет — минимальный возраст, с которого человек может принимать решения о гормональном лечении.

Напомним, что законопроект был частью регулирующего соглашения, подписанного между Социалистической партией «Объединенными Подемос» после результатов всеобщих выборов 2019 года, в результате чего партии создали коалиционное правительство.