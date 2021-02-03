Москва, , 15:26 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин провёл селекторное совещание рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению COVID-19, сообщает 3 февраля сайт мэра и правительства столицы.

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В совещании приняли участие руководители федеральных органов власти и главы регионов РФ.

Темами обсуждения стали темпы распространения вируса в субъектах РФ, управление коечным фондом в ковид-стационарах в условиях снижения заболеваемости, своевременная госпитализация пациентов из групп риска, поддержание уровня тестирования, а также вакцинация и лекарственное обеспечение.

В сообщении на сайте московского правительства напоминают, что Сергей Собянин является руководителем данной рабочей группы.