Минск, , 15:30 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1711 и превысило 251,7 тыс. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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"Зарегистрированы 251 705 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано девять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1746.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 239 191 человек вылечился от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 4 502 730 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 699 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.