Мадрид, , 15:27 — REGNUM Правительство Испании приняло решении об ограничении въездных рейсов из Бразилии и Южно-Африканской Республики, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса, обнаруженных в этих странах. Об этом сообщила газета El País.

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Ограничения вступают в силу 3 февраля и продлятся не менее двух недель. Официальный представитель правительства Мария Хесус Монтеро заявила, что из этих стран разрешены только рейсы в Испанию, перевозящие пассажиров, которые являются гражданами или резидентами Испании или Андорры.

Предусмотрена также авиаперевозка транзитных пассажиров. Однако обязательным условием является их нахождение на территории аэропорта менее 24 часов. Они также не смогут покидать транзитную зону аэропорта.

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