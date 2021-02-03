Сухум, , 15:28 — REGNUM В Абхазии снижаются темпы распространения коронавируса, что позволяет начать постепенно отменять карантинные ограничения в отношении школ и детских садов. Об этом, как передает агентство «Апсныпресс», 3 февраля заявила главный санитарный врач республики Людмила Скорик на расширенном совещании правительства.

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Совещание проводил президент республики Аслан Бжания. Члены правительства обсудили меры по профилактике пандемии и ряд других проблем.

«Есть возможность возобновления функционирования детских дошкольных учреждении. А также постепенному точечному запуску школьных учреждении», — сказала Скорик.

Она отметила, что в месте с этим нужно предпринять меры для недопущения роста распространения коронавируса. По словам Скорик, нужно распределить детей так, чтобы в классе было не более 20 человек. Также нужно собрать информацию, у кого из учителей есть антитела к коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что на том же совещании глава минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия заявил о нехватке медиков в центральном «ковидном» центре республики.

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