Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга согласовали с Министерством здравоохранения РФ открытие новых пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции с тем, чтобы их общее количество достигло 120. Кроме того, планируется увеличить пропускную мощность городских пунктов вакцинации до 200 человек в день.

Прививочный кабинет Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Об этом 3 февраля сообщил губернатор Александр Беглов по итогам заседания рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. По его словам, город согласовал с Министерством здравоохранения открытие 120 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

«В дальнейшем их число будет увеличено. Новые пункты откроются на базе городских поликлиник и частных клиник», — уточнил Беглов.

В настоящий момент в Северной столице действуют 99 прививочных пунктов. Из них 10 развернуты в частных клиниках. Пункт вакцинации также открыт в ведомственной клинической больнице «РЖД-Медицина».

Пропускная способность действующих пунктов вакцинации увеличена до 200 человек в день. На 3 февраля первично привито 72 334 человека, из них 15 027 полностью закончили цикл вакцинации.

До конца февраля город планирует получить 310 700 комплектов доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Читайте ранее в этом сюжете: Михаил Боярский и его семья привились «Спутником V»