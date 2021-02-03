Москва, , 15:21 — REGNUM Россия передала Белоруссии свою вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

«Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала вакцину «Эпивккорона», которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь», — сказала Попова.

По её словам, помимо вакцины, Россия также передала Белоруссии новую тест-систему для выявления заражения коронавирусом.

Ранее вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована на территории Туркмении.