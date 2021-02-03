Псков, , 15:32 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Псковской области выравнивается. Только на последней неделе января снижение числа заболевших составило почти 20%, сообщил на заседании оперативного штаба 3 февраля губернатор региона Михаил Ведерников.

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«Если же сравнивать с концом прошлого года, динамика распространения коронавируса замедлилась более чем в три раза. Что особенно важно, быстро увеличивается количество выздоровевших — за редким исключением этот показатель держится выше числа новых случаев», — отметил губернатор Псковской области.

В Псковской области коечный фонд для коронавирусных больных освободился уже на 40%. Это даёт возможность вывести часть коек и персонала из борьбы с COVID-19 и вернуть к штатной работе.

Ввиду чего Михаил Ведерников предложил начать поэтапное смягчение ограничительных мер, начиная с тех, которые оказывают наибольшее негативное влияние на состояние экономики.

«Сломя голову снимать действующие ограничения нельзя», — подчеркнул глава региона.

Поэтому он предложил перевести в разряд рекомендательных требование для организаций о дистанционном режиме работы 30% сотрудников и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Также глава региона сообщил о возможности увеличить заполняемость залов театров и филармонии с 25% до 50%. Обсудят и возможность увеличения экскурсионных групп до 25 человек и деятельность аквапарков с учетом разработанного Роспотребнадзором регламента работы в условиях противодействия коронавирусу.

«Все остальные ограничения продлеваются ещё на неделю», — резюмировал губернатор.

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Псковской области был выявлен 101 новый инфицированный. При этом выписано по выздоровлению 233 человека. Также в области зарегистрировано еще два летальных исхода от COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в Псковской области был выявлен 29 751 зараженный, из них 17 943 человек выздоровели. Умерли 139 человек.

Добавим, что во время заседания оперштаба глава региона поднял вопрос об увеличении числа смертей от COVID-19 и поручил проанализировать, какое количество умерших относилось к группе риска, как быстро их госпитализировали после вызова врача и все ли рекомендации по лечению выполнялись в полном объёме.

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