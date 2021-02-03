Петрозаводск, , 15:12 — REGNUM В Республике Карелия в феврале ожидают поступления почти 20 тыс. Доз вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Об этом 3 февраля сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, с начала вакцинации в регион поступило 16 042 дозы вакцины. В феврале должно поступить еще 19 800 доз.

На утро 3 февраля первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» привито 6726 человек, в том числе лица старше 60 лет — 2519 человек, полностью вакцинировано (введено оба компонента вакцины) — 548 человек.

«Привиться можно в любой поликлинике, где есть прививочные пункты. Сейчас их 24 — в Петрозаводске и в районах республики», — уточнил он.

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