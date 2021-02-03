Красногорск, , 15:05 — REGNUM Рекордное количество жителей Подмосковья приняли участие в экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке». Об этом 3 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Всего жители региона сдали свыше 30 тыс. новогодних деревьев. И хотя сбор продлится до 15 февраля, уже сейчас количество деревьев почти в полтора раза превышает показатели прошлогодней акции.

«Мы отмечаем ежегодное увеличение вовлеченности населения в эту акцию, что позволяет заметно сократить навалы новогодних деревьев на придомовых контейнерных площадках и в мусоропроводах в многоквартирных домах», — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

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