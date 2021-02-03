Москва, , 15:01 — REGNUM Авиасообщение между Россией и двумя странами Закавказья, Арменией и Азербайджаном, возобновится с 15 февраля. Об этом 3 февраля сообщает сайт правительства России.

Поехали SuperJet International

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение принято по представлению оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Авиационное сообщение будет восстановлено на взаимной основе, информирует правительственный сайт. Между Москвой и Баку будут осуществляться два рейса в неделю, между Москвой и Ереваном — четыре рейса в неделю.

Кроме того, с 8 февраля восстанавливается железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам Минск Москва — Минск, а также Москва — Калининград и Калининград — Санкт-Петербург с остановкой в Минске. Количество воздушных рейсов между двумя странами будет увеличено.

Количество авиарейсов между Москвой и Бишкеком увеличится с одного до трёх в неделю с 8 февраля.