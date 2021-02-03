Мадрид, , 15:20 — REGNUM Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что использование российской вакцины от COVID-19 на территории страны возможно. Однако для этого она должна быть одобрена контрольным ведомством Евросоюза. Об этом сообщила газета El Mundo.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Обязательным условием для применения на территории Испании вакцины «Спутник V» является её одобрение Европейским агентством лекарственных средств (EMA), подчеркнула Дариас.

«Мы с радостью получим любую вакцину, имеющую разрешение от EMA, это единственный способ», — заявила Дариас во время своего первого выступления в Конгрессе депутатов в качестве министра здравоохранения.

В ответ депутат от баскской националистической партии Euskal Herria Bildu Иньяки Руиса обвинил министра в «нанесении ущерба общественному здравоохранению».

Читайте ранее в этом сюжете: Свободное посещение школ призвали ввести в Гранаде из-за пандемии

Читайте развитие сюжета: Испания приостановила авиасообщение с Бразилией и ЮАР