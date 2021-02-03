Мадрид, 3 февраля 2021, 15:20 — REGNUM Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что использование российской вакцины от COVID-19 на территории страны возможно. Однако для этого она должна быть одобрена контрольным ведомством Евросоюза. Об этом сообщила газета El Mundo.
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Обязательным условием для применения на территории Испании вакцины «Спутник V» является её одобрение Европейским агентством лекарственных средств (EMA), подчеркнула Дариас.
В ответ депутат от баскской националистической партии Euskal Herria Bildu Иньяки Руиса обвинил министра в «нанесении ущерба общественному здравоохранению».
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