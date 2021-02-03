Гранада, Испания, , 15:01 — REGNUM В Гранаде Ассоциация родителей учеников обратилась к правительству Андалусии с просьбой оставить школы открытыми, но разрешить семьям самим решать отводить ли своих детей в школу или нет, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило издание El Mundo.

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Предложение представителей ассоциации распространяется на школы в тех муниципалитетах, где уровень заражения коронавирусной инфекцией превышает 1 000 человек на каждые 100 тыс. жителей. Родители призвали чиновников образумить администрации школ, которые ставят отсутствующим на занятиях детям прогулы. В своем заявлении они подчеркнули необходимость защищать, а не наказывать семьи, которые решают не отправлять своих детей в класс из соображений безопасности здоровья.

Ассоциация родителей учеников Гранады обратилась к местным законодателям с просьбой предоставить исчерпывающие данные об эпидемиологической ситуации. Родители боятся отправлять своих детей в школу, поскольку нагрузка в регионе на систему здравоохранения привела к переполненности медучреждений.

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