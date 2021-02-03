Архангельск, , 14:55 — REGNUM В Архангельской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции пошли 5728 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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«В ближайшие дни, согласно предварительному плану-графику Министерства здравоохранения Российской Федерации, в регион поступит 15 750 доз вакцины», — сообщили в ведомстве.

По данным минздрава, иммунизация населения проходит без осложнений. Например, в Архангельской городской клинической поликлинике №1 из 1640 человек, прошедших вакцинацию, повышение температуры и местная реакция были отмечены у двух.