Чебоксары, , 14:51 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 96 и 90. Также зарегистрированы новые летальные исходы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба России.

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По информации на 3 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 19 729 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 90.

Выздоровели 17 807 пациентов, из них за последние сутки победили болезнь 96 человек. В целом доля выздоровевших в республике составила 90,26%.

Кроме того, в Чувашии умерли от COVID-19 ещё пятеро человек, всего с начала пандемии скончались 899 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в республике «система здравоохранения ответила на вызов пандемии достойно», хотя она и вскрыла существующие проблемы. Например, нехватку современного инфекционного стационара в Чебоксарах.