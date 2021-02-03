Саранск, , 14:49 — REGNUM Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по административным делам в отношении 17 человек, которые участвовали в несанкционированных митингах 23 и 31 января. Об этом сообщается на портале суда.

Так, за участие в митинге 23 января в отношении пяти человек в возрасте от 21 года до 33 лет были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, создавшее помехифункционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, а также движению пешеходов»). Всем им назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

За участие в митинге 31 января к административной ответственности по аналогичной статье привлечены 11 человек, один человек — по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация и проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств»).

Возраст участников — от 18 до 54 лет. 11 правонарушителей также заплатят штраф в размере 10 тыс. рублей каждый, 38-летний предприниматель из Ковылкино получил 10 суток административного ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 10 суток административного ареста в Мордовии получил пенсионер в отношении которого был составлен протокол по ч. 3 с. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия»). Установлено, что днем 23 января мужчина, «добровольно приняв на себя и исполняя функции организатора публичного мероприятия, привлекая внимание граждан, активно призывал граждан пройти по центральным улицам Саранска».

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