Мадрид, , 14:56 — REGNUM За последние 24 часа в Испании от COVID-19 скончались еще 724 человека, что является самым высоким показателем смертности в течение третьей волны пандемии коронавируса в стране. Об этом сообщило издание El Mundo.

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Общее число смертей с начала пандемии в стране достигло 59 081 человека. Официальные данные также сообщают о 29 064 новых случаях заражения коронавирусом с 1 февраля.

Всего коронавирусом заразились 2 851 869 человек.

Наиболее число зараженных наблюдается в столичном регионе — в Мадриде SARS-CoV-2 заразились 527 942 человека, от COVID-19 умерли 12 669 человек. Соответствующие показатели для Каталонии составляют 505 572 и 9 442 человека соответственно.

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