Красногорск, , 15:02 — REGNUM Космический аппарат «Арктика-М», разработанный в Подмосковье, доставлен на космодром Байконур. Об этом 3 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Аппарат был создан в подмосковном научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина и на данный момент прошел все комплексные испытания. Предполагается, что «Арктика-М» после вывода на орбиту Земли будет проводить всепогодный мониторинг поверхности Земли в арктическом регионе и морей Северного Ледовитого океана.

«Выведение на орбиту космического аппарата будет осуществлено ракетой-носителем «Союз-2.1б» (АО «РКЦ «Прогресс») с разгонным блоком «Фрегат» (АО «НПО Лавочкина»). Пуск запланирован на конец февраля 2021 года», — отмечено в сообщении.

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