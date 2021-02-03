Калуга, , 14:54 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждены четыре летальных исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 3 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли два жителя Калуги 1940 и 1960 годов рождения, житель Дзержинского района 1953 года рождения, житель Жиздринского района 1963 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 222 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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