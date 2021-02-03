Воронеж, , 14:38 — REGNUM В Воронежской области 3 февраля подтверждено 369 новый случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 59 тыс. 322 положительных теста.

За весь период наблюдения 53 тыс. 254 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 356 — за последние сутки.

1593 человека скончались.

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