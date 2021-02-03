Калуга, , 14:47 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 152 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 3 февраля. Днём ранее, 2 февраля, в регионе были зарегистрированы 153 подтверждённых случая.

Коронавирус Фото: pixabay.com

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 тыс. 439 человек, 2078 человек находятся на лечении, 24 тыс. 139 человек выздоровели, 222 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (439), в Обнинске (178), Боровском (125) и Кировском (118) районах.

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