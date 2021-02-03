Дзержинск, Нижегородская область, 3 февраля 2021, 14:37 — REGNUM Прокуратура города Дзержинска помогла забрать малолетнего ребенка у похитителей и вернуть его настоящим родителям. Об этом сообщили в Нижегородском региональном надзорном ведомстве.
По имеющейся информации, весной 2020 года проживающая в Нижегородской области уроженка Таджикистана попросила свою подругу-таджичку посидеть с ее ребенком, пока она будет на работе.
Няня настолько привязалась к малышу, что решила забрать его себе — обратилась в ЗАГС с заявлением на получение свидетельства о рождении ребенка, указав при этом, что якобы родила в домашних условиях.
Ее супруг при этом также дал ложные показания, заявив работникам ЗАГСа о том, что он якобы был свидетелем этих родов.
На основании этого им удалось получить свидетельство о рождении на похищенного ими ребенка.
Когда настоящая мать пришла забирать малыша домой, семья ее подруги отказалась возвращать ребенка, заявив, что теперь они являются его родителями, и у них есть подтверждающие это документы.
В результате женщине пришлось обращаться в прокуратуру Дзержинска, которая направила в суд иск с требованием аннулировать незаконно выданные документы и вернуть ребенка биологическим родителям.
Суд иск удовлетворил в полном объеме, а также оштрафовал на 10 тысяч рублей супруга похитительницы — за лжесвидетельствование.