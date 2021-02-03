Стокгольм, , 14:40 — REGNUM Партии вакцины от COVID-19, разработанной фармацевтической компанией AstraZeneca, продолжат поступать на территорию Швеции в ограниченных объемах до марта. Однако это не повлияет на целевые показатели шведских властей вакцинировать все взрослое население к середине лета текущего года. Об этом в эфире телеканала SVT сообщил Ричард Бергстрём, отвечающий за иммунизацию населения Швеции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

«Сейчас у нас также произошло сокращение поставок от AstraZeneca, и мы не уверены, как долго это сокращение продлится, но, по крайней мере, оно продолжится в феврале и марте», — заявил Бергстрём.

Однако, несмотря на задержки с доставкой вакцины, цель правительства привить всех лиц старше 18 лет в Швеции к середине лета будет достигнута.

«У нас есть договоренности на поставку более чем 40 миллионов доз, так что у нас их больше, чем нужно», — объяснил Бергстрём.