Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM Кафе и рестораны Свердловской области не освободят от санитарных проверок, заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

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Ранее глава региона Евгений Куйвашев анонсировал снятие запрета на ночную работу общепита. Однако это не значит, что организации не станут проверять на соблюдение санитарных норм.

«Контрольные группы будут продолжать работу», — сказал Креков.

Будет проверяться, как исполняются меры по обеззараживанию помещений и ношению средств индивидуальной защиты сотрудниками общепита. В проверках примут участие сотрудники Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, снятие ограничений на работу кафе и ресторанов по ночам в скором времени закрепят документально.

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