Красногорск, , 14:37 — REGNUM В 2021 году в Подмосковье планируется провести аукционы на более чем 1,1 тыс. мест под размещение нестационарных торговых объектов. Об этом 3 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Эта цифра примерно на 15% превышает показатели предыдущего года, отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Размещение большего количества торговых точек позволит увеличить поступления в бюджеты муниципальных образований Подмосковья.

«Увеличится и объем средств в бюджеты городских округов, по предварительным подсчетам он превысит 42 миллиона рублей. Принять участие в аукционе может хозяйствующий субъект вне зависимости от организационной формы», — заявил Воскресенский.

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