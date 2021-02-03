Иерусалим, , 14:37 — REGNUM Принимая во внимание уменьшение числа жителей Израиля, желающих получить вакцину от COVID-19, министерство здравоохранения этой страны приняло решение распространить национальную программу вакцинации на всех граждан старше 16 лет. Об этом 3 февраля сообщает Ynet со ссылкой на свои источники.

Министерство поручило фондам здравоохранения сделать необходимые приготовления к расширению вакцинации уже с 4 февраля.

Уточняется, что нужно продолжать стремиться максимально охватить программой вакцинации людей старше 50 лет.

Генеральный директор министерства здравоохранениястраны Хези Леви заявил, что это решение было вызвано снижением явки на вакцинацию, из-за чего прививочные центры по всей стране стоят почти пустыми.

Напомним, Израиль лидирует в мире по проценту населения, которое было вакцинировано. К настоящему времени более 3,2 млн из 9 млн израильских граждан получили первую дозу двухэтапной вакцинации, и почти 2 млн — вторую дозу.