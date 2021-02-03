Нижний Новгород, , 14:29 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 февраля выявили 2573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2545 новых носителей коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 470 416 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 477 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 301, в Пермском крае — 279, в Саратовской области — 242, в Пензенской области — 222, в Ульяновской области — 177, в Кировской области — 174, в Башкирии — 167, в Оренбургской области — 154, в Удмуртии — 91, в Чувашии — 90, в Татарии — 85, в Мордовии — 71, в Марий Эл — 43.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 85 840 случаев, в Ульяновской области — 44 311, в Саратовской области — 43 917, в Самарской области — 41 204, в Пермском крае — 40 645, в Оренбургской области — 34 555, в Пензенской области — 33 371, в Кировской области — 32 900, в Удмуртии — 25 844, в Башкирии — 24 744, в Чувашии — 19 729, в Татарии — 16 302, в Мордовии — 16 261, в Марий Эл — 10 793.

Полностью выздоровели 408 670 жителей округа, за последние сутки выписаны 2738 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 8992 человека, за минувшие сутки скончались 60 жителей Поволжья, накануне было зафиксировано 66 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в округе.

Значительное расхождение — больше чем на 170 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 3 февраля, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 341 человек, в течение минувших суток зарегистрировано два летальных случая. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 518 жителей Удмуртии умерли с начала пандемии, четыре человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 февраля в России с начала пандемии подтверждено 3 901 204 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 16 474 новых носителя SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 365 367 жителей России, за сутки выписаны 24 822 человека. 74 684 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 526 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 461 153 человека.