Тамбов, 3 февраля 2021, 14:28 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 3 февраля.
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Всего в регионе скончались 278 человек.
Выписаны после выздоровления были 20 тыс. 999 пациентов, в том числе 107 человек — за последние сутки.
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