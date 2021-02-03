Тамбов, , 14:28 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 3 февраля.

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Всего в регионе скончались 278 человек.

Выписаны после выздоровления были 20 тыс. 999 пациентов, в том числе 107 человек — за последние сутки.

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