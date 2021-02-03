Москва, , 14:24 — REGNUM В Никарагуа официально зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом в интервью Sky News заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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«Никарагуа только что одобрила «Спутник V», — сказал Дмитриев.

Таким образом, Никарагуа стала 18-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V» на своей территории.

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