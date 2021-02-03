Тамбов, , 14:24 — REGNUM В Тамбовской области 3 февраля подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 22 тыс. 993 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 20 тыс. 999 пациентов, в том числе 107 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 278 человек.