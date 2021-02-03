Москва, , 14:30 — REGNUM Воздушное сообщение между Россией и Арменией, а также Азербайджаном будет возобновлено 15 февраля. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба российского правительства.

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Международное авиасообщение с Арменией и Азербайджаном Россия возобновляет на взаимной основе. Самолёты по направлению Москва-Баку будут летать дважды в неделю, а по направлению Москва-Ереван — четырежды в неделю.

Кроме того, с 8 февраля увеличивается количество регулярных рейсов в Киргизию. Самолёты будут летать по маршруту Москва — Бишкек не один раз в неделю, а три раза.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти приостановили коммерческие пассажирские перелёты за рубеж в марте 2020 года из-за распространения коронавируса. Постепенное восстановление воздушного сообщения началось летом минувшего года.

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