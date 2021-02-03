Рига, , 14:18 — REGNUM Главный инфекционист министерства здравоохранения Латвии Уго Думпис назвал хорошими результаты третьей фазы исследования российской вакцины «Спутник V», опубликованные в международном медицинском журнале The Lancet.

Вакцина «Спутника V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Результаты выглядят хорошо. Вакцина аналогична по структуре вакцинам Oxford/AstraZeneca и Janssen. Все на основе аденовирусов», — написал он в своём Twiiter.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в ходе итоговой, третьей фазы исследований показала эффективность 91,6%. Результаты испытаний были опубликованы в журнале The Lancet.

После публикации президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей ранее, что в Евросоюзе «будут рады» всем вакцинам, которые получат одобрение европейского регулятора, в том числе и вакцине «Спутник V».

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