Уфа, , 14:25 — REGNUM Не менее 60-и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) намерены открыть в Башкирии в 2021 году. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Сообщается, что в прошлом году в республике открыли свои двери 120 новых фельдшерско-акушерских пунктов. И эту работу планируют продолжить в 2021 году.

Отмечается, что в феврале текущего года в Зилаирском районе был открыт новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Байгужино. Ранее сельчане ездили в районную больницу. Новый современный пункт оснащен необходимым оборудованием и инструментами. В нем работают процедурная, смотровая, фельдшерский кабинет, также оборудовано место ожидания для посетителей.

Сообщается, что в следующем году в республике планируют открыть не менее 60-и новых ФАПов.

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