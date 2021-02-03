Москва, , 14:10 — REGNUM Проект по созданию цифровой платформы по распознаванию азбуки Брайля получил огромный резонанс. Об этом 3 февраля заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.

«Проект получил огромный резонанс. Уже 2,5 тысячи людей пользуются этим приложением, 40 специализированных школ для детей используют эту программу», — заявила Чупшева.

При этом поступил запрос был к лидеру проекта из Узбекистана, чтобы он адаптировал платформу на узбекский язык, чтобы можно было использовать приложение и там.

«Это приложение бесплатное. Его адаптируют по просьбе тоже где-то педагогов, родителей. Слава богу, проект реализуется», — указала она.