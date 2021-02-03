Екатеринбург, , 14:10 — REGNUM В Свердловской области резко улучшилась эпидемическая обстановка, заявил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге.

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Чиновник обратил внимание, что в регионе зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19. Кроме того, уменьшилась нагрузка на лечебные учреждения региона.

По словам Крекова, если какое-то время назад на дому в области лечились 26 тысяч пациентов, то сейчас их количество находится в пределе 9 тысяч.

«Обстановка значительно улучшилась почти по всем параметрам», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе разрешили колледжам и техникумам уйти с дистанционного режима.

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