Екатеринбург, 3 февраля 2021, 14:10 — REGNUM В Свердловской области резко улучшилась эпидемическая обстановка, заявил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге.
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Чиновник обратил внимание, что в регионе зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19. Кроме того, уменьшилась нагрузка на лечебные учреждения региона.
По словам Крекова, если какое-то время назад на дому в области лечились 26 тысяч пациентов, то сейчас их количество находится в пределе 9 тысяч.
«Обстановка значительно улучшилась почти по всем параметрам», — сказал чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе разрешили колледжам и техникумам уйти с дистанционного режима.
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