Черкесск, , 14:05 — REGNUM Все школы Карачево-Черкесии планируют перевести на односменное обучение. Дата полного перехода намечена на 2022 год. Об этом рассказал глава республики Рашид Темрезов в ходе пресс-конференции.

«В 2022 году мы выйдем на односменное образование, при этом продолжая реконструировать и улучшать материально-техническую базу образовательных учреждений», — заявил Темрезов.

Напомним, в августе 2018 года Темрезов сообщал о планах перехода на односменное обучение к 2024 году. По его словам, для достижения этой цели необходимо создать еще 8,5 тыс. ученических мест, построив 27 новых школ. В то время в Карачаево-Черкесии занимались в две смены 49 из 179 школ.