Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM В Ростовской области введут систему «светофор», согласно которой в том или ином муниципальном образовании будут сняты или ужесточены действующие ограничения. Решение о создании специальной карты распространения коронавируса принято в ходе заседания регионального оперштаба 2 февраля.

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Донской губернатор Василий Голубев поручил разделить муниципалитеты на зоны — зелёную, жёлтую и красную. В «зелёных» территориях власти могут смягчить коронавирусные ограничения, в «жёлтых» — возможность смягчения коронавирусных запретов будет тщательно продумана, в «красных» — действующие ограничения будут сохранены или ужесточены.

На оценку будут влиять уровень заболеваемости и тенденция к снижению или росту распространеняи коронавируса, объём тестирования, исполнение введённых ограничений, в дальнейшем — организация вакцинации.

Первый светофор должен быть подготовлен к 8 февраля. По такой схеме и будет продолжена работа, уточнил губернатор.