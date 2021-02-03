Калуга, 3 февраля 2021, 14:15 — REGNUM Объём средств, выделенных на школьное питание из бюджета Калужской области, могут быть увеличены. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил в рамках встречи депутатов и экспертов в Торгово-промышленной палате региона спикер областного парламента Геннадий Новосельцев.
По словам председателя калужского Заксобрания, Необходимо выйти к главе области с предложением по увеличению средств на социальное питание.
На встрече также выступил председатель правления АСП отраслей социального питания Андрей Плышевский.
Собравшиеся отметили, что дети, независимо от муниципалитета, должны быть в одинаковых условиях. Однако в настоящее время стоимость обедов зависит в том числе и от муниципальной субсидии. Приводился опыт Ульяновской и Вологодской областей по привлечению местных сельхозпроизводителей к поставкам продуктов питания в школы, по принятию нормативных и логистических решений, позволяющих добиться унификации подходов в этом вопросе. Так, в Ульяновской области принят закон о социальном питании, создана нормативная база, позволяющая справедливо рассчитывать затраты на оказание услуг социального питания. Эти документы также намерены изучить калужские парламентарии.
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