Йошкар-Ола, , 13:59 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 3 февраля выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 44 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 10 793 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 9453 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 54 человека. 156 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев от COVID-19 не регистрировалось, как и накануне.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1184 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 262 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 630 человек, из них у 626 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 86 пациента, при этом госпитализированы 56 жителей Марий Эл.