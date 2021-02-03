Самара, , 14:10 — REGNUM Доследственную проверку по факту конфликта между школьниками организовали следователи в Самаре. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что 25 января на внешкольной территории ученик напал на одноклассницу. В результате была повреждена куртка девочки, к счастью сама она телесные повреждения не получила.

«В связи с общественным резонансом следственным управлением по Самарской области инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи намерены дать правовую оценку данному событию, а также изучить условий воспитания и жизни школьника. После этого они примут процессуальное решение.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что по предварительной версии, конфликт между одноклассниками произошел из-за того, что 12-летний ученик не сделал домашнее задание по английскому языку. Во время урока учитель его вызвал к доске. В связи с этим школьник решил подсмотреть текст в учебнике своей одноклассницы. В этот момент школьница закрыла книгу.

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