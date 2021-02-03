Черкесск, , 13:56 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет реконструирован драматический театр. Работы на этом объекте, который ранее был признан аварийным, начнутся уже в 2022 году, сообщил в ходе пресс-конференции глава республики Рашид Темрезов.

По его словам, после капитального ремонта у здания театра появится пристройка. Параллельно решается вопрос о реконструкции здания филармонии.

Напомним, еще в 2018 году глава Карачаево-Черкесии сообщил о заключенной договоренности в оказании помощи при ремонте здания республиканского драматического театра в городе Черкеске с председателем совета директоров ЗАО «Евроцемент груп» Филаретом Гальчевым.

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