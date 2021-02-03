Саранск, , 13:55 — REGNUM В Мордовии в настоящее время темп прироста новых случаев заражения коронавирусом снижается. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Два ковидных госпиталя с начала февраля вернулись к плановому режиму работы — Ромодановская поликлиника и Республиканская клиническая больница № 5. Также приостановлена госпитализация пациентов в глазную больницу, поликлинику №2.

При этом для лечения пациентов инфекционного профиля, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом, в республике остаются свободными 30% имеющихся койко-мест.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 февраля в регионе выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне были выявлены 73 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 261 случая. Всего с начала пандемии выздоровели 13 769 жителей Мордовии. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2353 человека, этот показатель ежедневно снижается.

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