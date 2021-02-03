Манила, , 14:01 — REGNUM Переговоры о поставках антикоронавирусной вакцины «Спутник V» на Филиппины продолжаются, власти ведут диалог с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Об этом заявил координатор программы вакцинации страны Карлито Галвес, сообщает издание Manila Bulletin.

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«Наши переговоры с РФПИ продолжаются», — сказал Галвес, но не стал говорить об объёмах предполагаемой поставки.

Он отметил, что филиппинские власти ознакомились с публикацией о российской вакцине в научном журнале The Lancet. В ней говорится, что препарат показал хорошие результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что одобрить применение «Спутника V» могут в ближайшее время власти Филиппин и Индии. В авторитетном медицинском журнале The Lancet российский препарат назвали одной из лучших вакцин в мире.

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