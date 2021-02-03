Москва, , 13:52 — REGNUM В 2020 года шла активная работа над проектами, связанными с преодолением последствий пандемии коронавируса. Об этом 3 февраля заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.

«В прошлом году мы сфокусировали своё внимание на поддержке проектов, которые были востребованы именно в период пандемии. Вместе с крупными цифровыми, образовательными платформами запустили сервис по дополнительному образованию», — заявила Чупшева.

По её словам, сервисом смогли воспользоваться и учителя, и родители, и школьники в период дистанционного образования.

«Около полумиллиона ребят получили доступ в интернет и технические средства, для того чтобы можно было учиться дистанционно в этот период», — указала она.